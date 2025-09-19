Dnevni horoskop, Djevica, 19. 09. 2025.

Ljubav U potrazi ste za pravim razlozima vašeg kroničnog nezadovoljstva. Ljubavni snovi i vizije su važne stvari, a vi se uporno prepuštate inerciji.

Posao Uspostavili ste potpuni nadzor nad vlastitim financijama, i to je za svaku pohvalu. Umjereno ste ambiciozni, jer ne želite pretjerano riskirati.

Zdravlje Oscilirate po pitanju volje, snage i samopouzdanja. Danas je na redu vaša tjeskobna bojažljivost. Vaš strah je bezrazložan. Smirite sebe u sebi.

