Dnevni horoskop, Djevica, 19. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 19. 09. 2025.
Ljubav U potrazi ste za pravim razlozima vašeg kroničnog nezadovoljstva.  Ljubavni snovi i vizije su važne stvari, a vi se uporno prepuštate inerciji.  

Posao Uspostavili ste potpuni nadzor nad vlastitim financijama, i to je za svaku pohvalu. Umjereno ste ambiciozni, jer ne želite pretjerano riskirati.      

Zdravlje Oscilirate po pitanju volje, snage i samopouzdanja. Danas je na redu vaša tjeskobna bojažljivost. Vaš strah je bezrazložan. Smirite sebe u sebi.     

Dnevni horoskop, Djevica, 19. 09. 2025.