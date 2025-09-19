Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 09. 2025.

Ljubav Uspješni ste u svemu što zamislite, ali sve ostaje u sferi snova. Počeli ste raditi određene stvari koje su drugim ljudima strane i neprihvatljive.   

Posao Opet razmišljate o posudbi novaca i kreditima, a svjesni ste da vam ne trebaju nova zaduženja. Stišajte pohlepu, i sve će doći na svoje mjesto.  

Zdravlje Razmišljate na vrlo kompliciran način, i to ne primjećujete. Ako gledate na stvari ograničeno, nikakvo čudo što se nalazite u slijepoj ulici.  

