Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 09. 2025.
Ljubav Uspješni ste u svemu što zamislite, ali sve ostaje u sferi snova. Počeli ste raditi određene stvari koje su drugim ljudima strane i neprihvatljive.
Posao Opet razmišljate o posudbi novaca i kreditima, a svjesni ste da vam ne trebaju nova zaduženja. Stišajte pohlepu, i sve će doći na svoje mjesto.
Zdravlje Razmišljate na vrlo kompliciran način, i to ne primjećujete. Ako gledate na stvari ograničeno, nikakvo čudo što se nalazite u slijepoj ulici.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NE TIČE IH SE TO ZAPRAVO... /
Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'
RTG DANA /
Izgleda da otkazivanje festivala u Hrvatskoj nije završilo: Na redu je i jedan u Velikoj Gorici
NIJE RIMAC JEDINI /
Pet puta pokušavao, ali: Mark neuspješno predstavio pametne naočale, iznevjerile su ga
NIKAD SE NIJE DOGODILO /
Ameriku zahvatila 'cancel kultura'! Komičari diljem svijeta: 'Nisu ništa bolji od Sjeverne Koreje'
KAKO DO ULAZNICA? /
Hrvati s Modrićem idu u Ameriku: Navijači u niskom startu za Svjetsko nogometno prvenstvo
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 09. 2025.