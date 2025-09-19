Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 09. 2025.

Ljubav Raspršeni ste u bezbroj različitih pravaca. Borba za snove i ideale, vaš je sveti zadatak. Potrebno vam je puno više ljubavi nego što je imate.

Posao Vratili ste se vašim starim poslovnim ambicijama, ali sada na sve gledate na nov i originalan način. Slobodno krenite u konačnu realizaciju.

Zdravlje Ignorirate nezgodne i neugodne simptome, sve dok situacija ne postane više neizdrživa. Vjerojatno se radi o vašim pokvarenim zubima.

