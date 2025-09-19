Dnevni horoskop, Rak, 19. 09. 2025.

Ljubav Izbjegavajte radikalna rješenja vaših ljubavnih problema. Ne pokušavajte dolijevati ulje na vatru. Rješavajte probleme na smiren način.

Posao Primili ste se velikog posla, na usluzi ste drugim ljudima, oslobađate se starih predrasuda. Počeli ste iznova nagrađivati sebe i to je za pohvalu.

Zdravlje Imate emocionalnih problema. Potiskujete vlastite osjećaje, želite ih se posve riješiti a to je nemoguće. Prestanite bježati od sebe samih.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn