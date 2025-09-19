Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 19. 09. 2025.
Ljubav Izbjegavajte radikalna rješenja vaših ljubavnih problema. Ne pokušavajte dolijevati ulje na vatru. Rješavajte probleme na smiren način.
Posao Primili ste se velikog posla, na usluzi ste drugim ljudima, oslobađate se starih predrasuda. Počeli ste iznova nagrađivati sebe i to je za pohvalu.
Zdravlje Imate emocionalnih problema. Potiskujete vlastite osjećaje, želite ih se posve riješiti a to je nemoguće. Prestanite bježati od sebe samih.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NE TIČE IH SE TO ZAPRAVO... /
Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'
RTG DANA /
Izgleda da otkazivanje festivala u Hrvatskoj nije završilo: Na redu je i jedan u Velikoj Gorici
NIJE RIMAC JEDINI /
Pet puta pokušavao, ali: Mark neuspješno predstavio pametne naočale, iznevjerile su ga
NIKAD SE NIJE DOGODILO /
Ameriku zahvatila 'cancel kultura'! Komičari diljem svijeta: 'Nisu ništa bolji od Sjeverne Koreje'
KAKO DO ULAZNICA? /
Hrvati s Modrićem idu u Ameriku: Navijači u niskom startu za Svjetsko nogometno prvenstvo
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 19. 09. 2025.