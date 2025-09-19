Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 09. 2025.
Ljubav Ne podnosite da vas netko ignorira, i ako vam se to danas dogodi, u trenu ćete izokrenuti ljubav u mržnju. Opet ste bombastično eksplozivni!
Posao Došli ste pred zid u svezi financija, i definitivno morate nešto konkretno učiniti. U vašem slučaju, lakih i brzih rješenja nema na vidiku.
Zdravlje Pričinjava vam se kako vas svi napadaju, i niste svjesni svojih izazivačkih tonova i netrpeljivosti prema tuđim mišljenjima i uvjerenjima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
UŽIVAJTE DOK MOŽETE /
Pred nama je posljednji ljetni vikend: Evo što nas točno očekuje
NE TIČE IH SE TO ZAPRAVO... /
Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'
RTG DANA /
Izgleda da otkazivanje festivala u Hrvatskoj nije završilo: Na redu je i jedan u Velikoj Gorici
NIJE RIMAC JEDINI /
Pet puta pokušavao, ali: Mark neuspješno predstavio pametne naočale, iznevjerile su ga
NIKAD SE NIJE DOGODILO /
Ameriku zahvatila 'cancel kultura'! Komičari diljem svijeta: 'Nisu ništa bolji od Sjeverne Koreje'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 09. 2025.