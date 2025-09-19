Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 09. 2025.

Ljubav Ne podnosite da vas netko ignorira, i ako vam se to danas dogodi, u trenu ćete izokrenuti ljubav u mržnju. Opet ste bombastično eksplozivni!

Posao Došli ste pred zid u svezi financija, i definitivno morate nešto konkretno učiniti. U vašem slučaju, lakih i brzih rješenja nema na vidiku.

Zdravlje Pričinjava vam se kako vas svi napadaju, i niste svjesni svojih izazivačkih tonova i netrpeljivosti prema tuđim mišljenjima i uvjerenjima.

