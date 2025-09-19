Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 09. 2025.

Ljubav On(a) vas optužuje za neodgovornost, a vi uzvraćate sličnim optužbama. Vaša komunikacija pretvorila se u začarani krug netolerancije.

Posao Stojite na mjestu i ne dovršavate započete projekte. Plaćate visoku cijenu za vlastitu megalomaniju. Vaš primarni zadatak je vraćanje dugova.

Zdravlje Izbjegavajte alkohol i slične stimulanse, i to posebno ako ste vozač(ica). Planeti za danas najavljuju napete i stresne situacije u prometu.

