Dnevni horoskop, Lav, 19. 09. 2025.

Ljubav Vaše srce sve brže kuca zbog jedne osobe rođene u znaku Vage. Njega ili nju ne ostavljate na miru. Previše ste napadani. Ne pretjerujte.

Posao Ubrzali ste ritam aktivnosti do maksimuma. Uspješno realizirate svoje poslovne snove. Kreativnim radom oplemenjujete vlastitu poslovnu sudbinu.

Zdravlje Ne razmišljate o vlastitom zdravlju. U potrazi ste za ugodom i zadovoljstvima, i to ponajprije onim ljubavnim. I obilje može biti opasno.

