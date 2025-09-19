Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 19. 09. 2025.
Ljubav Vaše srce sve brže kuca zbog jedne osobe rođene u znaku Vage. Njega ili nju ne ostavljate na miru. Previše ste napadani. Ne pretjerujte.
Posao Ubrzali ste ritam aktivnosti do maksimuma. Uspješno realizirate svoje poslovne snove. Kreativnim radom oplemenjujete vlastitu poslovnu sudbinu.
Zdravlje Ne razmišljate o vlastitom zdravlju. U potrazi ste za ugodom i zadovoljstvima, i to ponajprije onim ljubavnim. I obilje može biti opasno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NE TIČE IH SE TO ZAPRAVO... /
Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'
RTG DANA /
Izgleda da otkazivanje festivala u Hrvatskoj nije završilo: Na redu je i jedan u Velikoj Gorici
NIJE RIMAC JEDINI /
Pet puta pokušavao, ali: Mark neuspješno predstavio pametne naočale, iznevjerile su ga
NIKAD SE NIJE DOGODILO /
Ameriku zahvatila 'cancel kultura'! Komičari diljem svijeta: 'Nisu ništa bolji od Sjeverne Koreje'
KAKO DO ULAZNICA? /
Hrvati s Modrićem idu u Ameriku: Navijači u niskom startu za Svjetsko nogometno prvenstvo
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 19. 09. 2025.