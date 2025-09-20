Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 09. 2025.
Ljubav Imate velikih problema, jer se nalazite u ljubavnom trokutu. Želite biti prvi i jedini u njegovom ili njezinom srcu. Situacija se sve više komplicira.   

Posao Previše popuštate drugima i zbog toga vas s lakoćom iskorištavaju. Nakon nekoliko gorkih iskustava, naučiti ćete se hrabro izboriti za sebe.  

Zdravlje Planetarni utjecaji čine vas tjeskobnim, a to se posebno odnosi na vas koji ste skloni depresiji. Potreban vam je cjelovit emocionalni preporod.   

Snovi i vizije Odlučujuće je samo to da živite u ljubavi, istini, ispravnosti, miru i nenasilju. Ništa drugo ne bi vas trebalo previše zabrinjavati.   

