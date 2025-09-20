Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Vaša ljubav izvire iz sažaljenja prema njemu ili njoj, a to nije dobra osnova za vezu. U zadnje vrijeme, vježbate stalno isti obrazac ponašanja.    

Posao Želite raditi samo ono što volite obavljati.  Ne odustajete od ideala. Utjecaj Urana pomaže vam da otkrijete i usavršite vaše urođene darovitosti.       

Zdravlje Teško vam je boriti se za sebe, i to postaje vaš veliki problem. I onaj zdravstveni. Ako zaglavite u nekoj sekti, mogli biste izgubiti vlastiti identitet.  

Snovi i vizije Ako u potpunosti slijedite svoje nagone, niste sposobni stvari dovesti u red niti razmišljati o njima, niste sposobni odricati se kao ni razlikovati dobro od zla.  

