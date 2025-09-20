Dnevni horoskop, Rak, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Kod vas se ništa novo ne događa. Moglo bi se reći da uživate u monotoniji. Vaš ljubavni život nije vam prvi po redu i rasporedu važnosti.

Posao Ostali ste bez financijskih sredstava i morate posegnuti u vlastiti crni fond. To je vaša najgora noćna mora, no morala se jednom odigrati.

Zdravlje Djelujete smrznuto. Najviše vam je hladno uokolo srca. Potreban vam je netko da vas pošteno zagrije, a vi sve radite da se to ne dogodi.

Snovi i vizije Negativna je moć ako netko koristi svoje posebne mogućnosti ili sposobnosti da bi na račun drugih zadovoljavao svoje interese i potrebe.

