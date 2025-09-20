Dnevni horoskop, Bik, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav I vi poput mnogih drugih čekate bolje ljubavne dane. Ako ste raskinuli vezu s Lav(ic)om, ne očekujte da će vam se on(a) pokorno vratiti.

Posao Imate megalomanske poslovne ambicije, i sve je još u sferi snova. Spektakularno grandiozne projekte teško ćete započeti, i još teže dovršiti.

Zdravlje Najviše vas muče i proganjaju financijski problemi. Ako ne prestanete gomilati destruktivnu energiju u sebi, vaše zdravlje će se pogoršati.

Snovi i vizije Život se sastoji od mijena. Nakon patnje dolazi radost, nakon radosti patnja. Ono što lako steknete, brzo će proći. Onome za što se teškom mukom izborite, dugo ćete se radovati.

