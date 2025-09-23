Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.
Ljubav U eksplozivnoj ste situaciji. Mogao bi vam se dogoditi bombastični ispad. Ako ste u intimnoj vezi sa Škorpion(k)om, živite na vrhu vulkana!
Posao Imate puno želja i malo mogućnosti da ih (sve) ostvarite. Odustanite od nezdrave megalomanije. Budite zadovoljni s onim što trenutno imate.
Zdravlje Izbjegavajte incidentne situacije u javnosti, jer ćete se loše provesti. Vaš pretjerano impulzivni temperament često vam stvara neugodnosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEĆEMO VAS ZABORAVITI /
U Hrvatskoj živi 50.000 ljudi oboljelih od demencije: 'Ako izgubimo sjećanje, izgubili smo sebe'
NAPOKON KRAJ? /
Politico objavio možda i najbolju vijest! Mojmira: 'Što reći nego aleluja?'
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.