Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.

Ljubav U eksplozivnoj ste situaciji. Mogao bi vam se dogoditi bombastični ispad. Ako ste u intimnoj vezi sa Škorpion(k)om, živite na vrhu vulkana!

Posao Imate puno želja i malo mogućnosti da ih (sve) ostvarite. Odustanite od nezdrave megalomanije. Budite zadovoljni s onim što trenutno imate.

Zdravlje Izbjegavajte incidentne situacije u javnosti, jer ćete se loše provesti. Vaš pretjerano impulzivni temperament često vam stvara neugodnosti.

