Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.
Foto:

Ljubav U eksplozivnoj ste situaciji. Mogao bi vam se dogoditi bombastični ispad. Ako ste u intimnoj vezi sa Škorpion(k)om, živite na vrhu vulkana! 

Posao Imate puno želja i malo mogućnosti da ih (sve) ostvarite. Odustanite od nezdrave megalomanije. Budite zadovoljni s onim što trenutno imate.    

Zdravlje Izbjegavajte incidentne situacije u javnosti, jer ćete se loše provesti. Vaš pretjerano impulzivni temperament često vam stvara neugodnosti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 23. 09. 2025.