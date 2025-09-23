Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 23. 09. 2025.
Ljubav Prijeti vam opasnost od ljubavnog požara. Previše ste zapaljivi, i dostatna je iskra nerazumijevanja da dođe do beskompromisnog sukoba.
Posao Privlači vas rizik. Ne želite kontrolirati vaše kockarske strasti. Ako niste svjesni što sebi radite, bespomoćni ste, i potrebna vam je stručna pomoć.
Zdravlje Iako vaša pokretačka energija zadivljuje, činjenica je da znate pretjerati, pa postajete naporni. Dopustite drugima da dođu do izražaja.
