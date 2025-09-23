Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 23. 09. 2025.

Ljubav Vaša popularnost raste i razvija se. Ne stižete odgovoriti na brojne pozive i upite. Vaš društveni život je pretrpan raznim likovima i pojavama.     

Posao U centru ste pažnje javnosti. Primate razne poslovne ponude i birate najbolje opcije. Slava može biti opasna. Pazite da ne izgubite ravnotežu.     

Zdravlje Sazdani ste od kvalitetnog materijala, ali to ne znači da ste neranjivi. I vi imate svoje slabe strane, a jedna od njih je vaša probava.   

