Dnevni horoskop, Djevica, 22. 09. 2025.

Ljubav Zaletavate se u nepoznato. Tražite više nego što imate. Ne čekate ljubavne prilike, sami ih stvarate, i u tome ste pravi čarobnjak i mađioničar.    

Posao U poslovnom ste neredu. Ne znate što biste prije započeli raditi. Najgora su vaša neizvršena obećanja. Nazovite stranke i obavijestite ih da kasnite.    

Zdravlje Brojni poroci negativno se održavaju na zdravstveno stanje vašeg organizma u cjelini. Potrebno vam je unutarnje pročišćenje i prosvjetljenje.      

