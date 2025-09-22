Dnevni horoskop, Djevica, 22. 09. 2025.

Ljubav Zaletavate se u nepoznato. Tražite više nego što imate. Ne čekate ljubavne prilike, sami ih stvarate, i u tome ste pravi čarobnjak i mađioničar.

Posao U poslovnom ste neredu. Ne znate što biste prije započeli raditi. Najgora su vaša neizvršena obećanja. Nazovite stranke i obavijestite ih da kasnite.

Zdravlje Brojni poroci negativno se održavaju na zdravstveno stanje vašeg organizma u cjelini. Potrebno vam je unutarnje pročišćenje i prosvjetljenje.

