Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 09. 2025.
Ljubav Emocionalno ste nježni i mekani. Previše titrate oko njega ili nje, i zaboravljate na vlastite potrebe. Pretjerujte s podcjenjivanjem sebe samih.     

Posao Niste u milosti planeta. Potreban vam je preobražaj, ali ne silovit i nepromišljen, već taktičan i postupan. Sada pokažite koliko ste mudri.       

Zdravlje Pritisnuti ste s raznih strana i od više stvari. Teško se nosite s nagomilanim teretom. Važno je da prvo riješite prioritetne brige i probleme. 

