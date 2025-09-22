Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 09. 2025.
Ljubav Emocionalno ste nježni i mekani. Previše titrate oko njega ili nje, i zaboravljate na vlastite potrebe. Pretjerujte s podcjenjivanjem sebe samih.
Posao Niste u milosti planeta. Potreban vam je preobražaj, ali ne silovit i nepromišljen, već taktičan i postupan. Sada pokažite koliko ste mudri.
Zdravlje Pritisnuti ste s raznih strana i od više stvari. Teško se nosite s nagomilanim teretom. Važno je da prvo riješite prioritetne brige i probleme.
Strijelac /
