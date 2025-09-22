Dnevni horoskop, Ribe, 22. 09. 2025.

Ribe /
Ljubav Spuštate se na zemlju. Odustali ste od vaših nepraktičnih snova. Zanimaju vas samo opipljive stvari. Možda se parazitski nekome prikrpate.
Posao Niste probitačni, ali ste prizemljeni. Opet ste počeli spretno i proračunato računati, i uskoro ćete biti na dobitku. Znate sebi pomoći.
Zdravlje Odustali ste od uloge žrtve, jer to više nije popularno. Sada ste od velike pomoći drugima. Pazite da opet ne prekoračite vlastite granice.
