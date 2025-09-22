Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 22. 09. 2025.

Ljubav Jaki ste na riječima, ali ne i na djelima. Kada je riječ o vašoj nepažljivoj komunikaciji s drugima, bilo bi dobro da malo za promjenu zašutite.  

Posao Imate previše toga za obaviti u kratkom vremenu. Dani su vam definitivno postali prekratki. Smetnje vam stvara vaš usporeni film u glavi.  

Zdravlje Ne držite se nikakvog reda i rasporeda. Preskačete obroke jer zaboravljate na glad. Možda to radite namjerno zbog nove post terapije.  

