Dnevni horoskop, Vaga, 22. 09. 2025.

Ljubav Nedostaje vam ispravno vrednovanje sebe samih, i to vas emocionalno urušava. Preosjetljivi ste na kritike, a lako ih dijelite uokolo.

Posao Uspostavljate novi poslovni red nakon što ste prethodni srušili. Dugotrajni napori sigurno će vam se isplatiti. Nastavite vježbati strpljenje.

Zdravlje Održavate stvari pod kontrolom. Trudite se ono što je loše i nezdravo dodatno ne pogoršati, i to je najviše što trenutno možete učiniti.

