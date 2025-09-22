Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 09. 2025.

Ljubav Vladate drugima, a nemate vlast nad sobom samima. Previše toga radite nagonski i impulzivno. Ponekad zaboravite uključiti vlastiti mozak.   

Posao Prokrčili ste sebi put nepoštenim putem, i ne proganja vas nečista savjest. Ne birate sredstva na putu ka ostvarenju vaših poslovnih ambicija.  

Zdravlje Najviše vas zanima vlastita promocija, i u tome ste nezasitni. Ponašate se kao da je cijeli univerzum stvoren samo zbog radi vas.   

