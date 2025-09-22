Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 09. 2025.

Blizanci /
Ljubav Napeta obiteljska situacija traži od vas dodatni emocionalni angažman. Ne možete se opustiti jer su vam određene stvari jako važne.
Posao Mnogi su zatvorili svoj obrt. Moguće je da ste i vi jedni od njih? Ako radite nešto na crno i lovite u mutnom, to vam nije dugoročno rješenje.
Zdravlje Stalno ste pod stresom, čak i kada toga niste svjesni. Iz nepoznatih razloga potiskujete vlastite emocije, i kuhate se u sebi na laganoj vatrici.
