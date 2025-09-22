Dnevni horoskop, Ovan, 22. 09. 2025.

Ovan /
Ljubav Izvan ste svih društvenih događaja. Usamljenička pozicija pomaže vam da malo smirite živce. Ne djelujete, samo promatrate ljude oko sebe.
Posao Novac vam je potreban da biste krenuli u realizaciju vaših novih originalnih poslovnih projekata. Ne budite nestrpljivi. Budite vrijedni i uporni.
Zdravlje Nakon nekoliko eksplozivnih dana, postupno se vraćate u normalu. Čuvajte živce, jer kada se tanke niti jednom potrgaju, situacija postaje opasna.
