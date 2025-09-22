Dnevni horoskop, Ovan, 22. 09. 2025.

Ljubav Izvan ste svih društvenih događaja. Usamljenička pozicija pomaže vam da malo smirite živce. Ne djelujete, samo promatrate ljude oko sebe.

Posao Novac vam je potreban da biste krenuli u realizaciju vaših novih originalnih poslovnih projekata. Ne budite nestrpljivi. Budite vrijedni i uporni.

Zdravlje Nakon nekoliko eksplozivnih dana, postupno se vraćate u normalu. Čuvajte živce, jer kada se tanke niti jednom potrgaju, situacija postaje opasna.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn