Dnevni horoskop, Rak, 22. 09. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna (r)evolucija traje bez prestanka. Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste imaju krasnu priliku ukinuti svoj solo ljubavni status.
Posao Imate dobar posao, fino zarađujete, i kod vas ne postoji nikakva kriza. Ipak, vaša megalomanija ne miruje. Sve što zaradite vrlo brzo potrošite.
Zdravlje Probleme vam stvara sklonost svakovrsnom obilju. Ako nemate mjeru i granicu, prijeti vam opasnost od previše poročnog stila življenja.
