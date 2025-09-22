Dnevni horoskop, Jarac, 22. 09. 2025.

Ljubav Točno znate što želite i ne pristajete na ništa manje. Bolje vam je da ste još neko vrijeme sami, nego da ulazite u nezadovoljavajuću vezu.

Posao Imate volje i snage za poslovni preobražaj, i to je jako važno. Mnogima nedostaje pokretačka energija i jasne vizije. Vi niste jedni od tih.

Zdravlje Izvrsno se oporavljate od svih problema, pa i onih zdravstvenih. Transformacijski planetarni utjecaji pomažu vam da osvježite vlastiti duh.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn