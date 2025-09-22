Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 22. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Točno znate što želite i ne pristajete na ništa manje. Bolje vam je da ste još neko vrijeme sami, nego da ulazite u nezadovoljavajuću vezu.   

Posao Imate volje i snage za poslovni preobražaj, i to je jako važno. Mnogima nedostaje pokretačka energija i jasne vizije. Vi niste jedni od tih.  

Zdravlje Izvrsno se oporavljate od svih problema, pa i onih zdravstvenih. Transformacijski planetarni utjecaji pomažu vam da osvježite vlastiti duh.   

Dnevni horoskop, Jarac, 22. 09. 2025.