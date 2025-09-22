Dnevni horoskop, Lav, 22. 09. 2025.

Ljubav Izvlačite se na razne načine, samo da ne biste sebi priznali da ste takvi kakvi jeste. Od povlađivanja sebi nemate koristi, i to vam još nije jasno.

Posao Vaše stare poslovne veze više ne postoje, a nove još niste stvorili. Konstruktivni kontakti s drugima potrebni su vam za normalno poslovanje.

Zdravlje Opsjedaju vas razne fobije. Kada nešto silno želite, postajete opsesivni. Drugima nije lako s vama. Ne zloupotrebljavajte vlastitu moć!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn