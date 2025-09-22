Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 22. 09. 2025.

Ljubav Izvlačite se na razne načine, samo da ne biste sebi priznali da ste takvi kakvi jeste. Od povlađivanja sebi nemate koristi, i to vam još nije jasno.  

Posao Vaše stare poslovne veze više ne postoje, a nove još niste stvorili. Konstruktivni kontakti  s drugima potrebni su vam za normalno poslovanje.    

Zdravlje Opsjedaju vas razne fobije. Kada nešto silno želite, postajete opsesivni. Drugima nije lako s vama. Ne zloupotrebljavajte vlastitu moć!    

