Dnevni horoskop, Ribe, 23. 09. 2025.

Ljubav Vaše povoljno ljubavno razdoblje i dalje traje. Račune vam kvari tranzitni Uran, ili vaš nepotrebni egzibicionizam. Bolje kontrolirajte sebe.

Posao Dobro vam ide u poslovnom smislu. Ako uporno zanemarujete neke male financijske probleme, ti isti bi mogli brzo narasti i postati jako veliki.

Zdravlje Uživate u raznim blagodatima života, a posebno u onim prehrambeno hranidbenim. Važno je da imate mjeru i granicu u svemu.

