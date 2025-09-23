Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 23. 09. 2025.
Ljubav Vaše povoljno ljubavno razdoblje i dalje traje. Račune vam kvari tranzitni Uran, ili vaš nepotrebni egzibicionizam. Bolje kontrolirajte sebe.
Posao Dobro vam ide u poslovnom smislu. Ako uporno zanemarujete neke male financijske probleme, ti isti bi mogli brzo narasti i postati jako veliki.
Zdravlje Uživate u raznim blagodatima života, a posebno u onim prehrambeno hranidbenim. Važno je da imate mjeru i granicu u svemu.
