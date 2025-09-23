Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše povoljno ljubavno razdoblje i dalje traje. Račune vam kvari tranzitni Uran, ili vaš nepotrebni egzibicionizam. Bolje kontrolirajte sebe.   

Posao Dobro vam ide u poslovnom smislu. Ako uporno zanemarujete neke male financijske probleme, ti isti bi mogli brzo narasti i postati jako veliki.    

Zdravlje Uživate u raznim blagodatima života, a posebno u onim prehrambeno hranidbenim. Važno je da imate mjeru i granicu u svemu.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 23. 09. 2025.