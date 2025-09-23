Dnevni horoskop, Vaga, 23. 09. 2025.

Ljubav Komunikacijom stvarate duboke i trajne veze. Poznate su vam neke tajne o drugima koje namjeravate razglasiti. Malo ste se previše razigrali.

Posao Moguća je neugodna situacija na poslovnom putovanju. Ako nigdje ne putujete, pazite što i (o) kome govorite u vašem bliskom radnom okružju.

Zdravlje Jezik vam je brži od pameti. Radoznali ste preko svake mjere i granice. Druge ljude možete povrijediti vašom prekomjernom znatiželjom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn