Dnevni horoskop, Vaga, 23. 09. 2025.

Ljubav Komunikacijom stvarate duboke i trajne veze. Poznate su vam neke tajne o drugima koje namjeravate razglasiti. Malo ste se previše razigrali.   

Posao Moguća je neugodna situacija na poslovnom putovanju. Ako nigdje ne putujete, pazite što i (o) kome govorite u vašem bliskom radnom okružju.  

Zdravlje Jezik vam je brži od pameti. Radoznali ste preko svake mjere i granice. Druge ljude možete povrijediti vašom prekomjernom znatiželjom.  

