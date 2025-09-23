Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 09. 2025.
Ljubav Komunikacijom stvarate duboke i trajne veze. Poznate su vam neke tajne o drugima koje namjeravate razglasiti. Malo ste se previše razigrali.
Posao Moguća je neugodna situacija na poslovnom putovanju. Ako nigdje ne putujete, pazite što i (o) kome govorite u vašem bliskom radnom okružju.
Zdravlje Jezik vam je brži od pameti. Radoznali ste preko svake mjere i granice. Druge ljude možete povrijediti vašom prekomjernom znatiželjom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEĆEMO VAS ZABORAVITI /
U Hrvatskoj živi 50.000 ljudi oboljelih od demencije: 'Ako izgubimo sjećanje, izgubili smo sebe'
NAPOKON KRAJ? /
Politico objavio možda i najbolju vijest! Mojmira: 'Što reći nego aleluja?'
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 09. 2025.