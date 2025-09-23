Dnevni horoskop, Rak, 23. 09. 2025.

Ljubav Komunicirate ozbiljno, trezveno, prodorno. Uspješno raskrinkavate razne ljude i događaje. Više se bavite s drugima nego sa sobom samima.

Posao Tajni poslovni dogovori pomažu vam da se financijski uravnotežite. Ako nešto dobijete, morati ćete i puno toga dati. Ništa nije besplatno.

Zdravlje Potisnuli ste emocije u stranu, i rado biste ih se u potpunosti riješili. Prizemljenost i trezvenost su vrline, ali vi ste ipak malo previše ozbiljni.

