Dnevni horoskop, Rak, 23. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 23. 09. 2025.
Ljubav Komunicirate ozbiljno, trezveno, prodorno. Uspješno raskrinkavate razne ljude i događaje. Više se bavite s drugima nego sa sobom samima.   

Posao Tajni poslovni dogovori pomažu vam da se financijski uravnotežite. Ako nešto dobijete, morati ćete i puno toga dati. Ništa nije besplatno.  

Zdravlje Potisnuli ste emocije u stranu, i rado biste ih se u potpunosti riješili. Prizemljenost i trezvenost su vrline, ali vi ste ipak malo previše ozbiljni.   

