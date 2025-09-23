Dnevni horoskop, Lav, 23. 09. 2025.

Lav /
Ljubav Tražite ravnotežu u sebi, ali je teško pronalazite i uspostavljate. Narušeni odnosi u vašoj obitelji dodatno vas čine nervoznim i nesigurnim.
Posao Postali ste jako ambiciozni, ali toga još niste u potpunosti svjesni. Vaša sposobnost za suradnju jako je važna za vaš poslovni prosperitet.
Zdravlje Sporo se krećete kroz život, jer ste sve teži. Tijelo sluša osjećaje. Tražite unutarnji sklad. Odustanite od verbalnog prepucavanja s bližnjima.
