Dnevni horoskop, Bik, 23. 09. 2025.
Ljubav Vaš tvrdoglavi mozak rijetko kad želi popustiti i odustati od svojih zamisli. Unosite razdor u ljubavnu vezu, jer želite da sve bude po vašem.
Posao Teško vam je održati status quo stanje, jer se poslovna situacija mijenja iz dana u dan. Zbog pesimizma odustajete od novih projekata.
Zdravlje Planetarni poredak na nebu nije loš u pogledu Bikova. Vi ste ti koji sami sebi (nesvjesno) komplicirate stvari. Izmišljate nepostojeće probleme.
