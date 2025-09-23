Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 09. 2025.

Strijelac /

Ljubav Vaš gorki skepticizam doveo vas je ravno pred zid. Trebate mijenjati  sebe, a ne druge ljude. Ne možete promijeniti nikoga drugoga osim sebe.    

Posao Imate tajne zadatke, o kojima vaši suradnici ne smiju ništa znati. Netko vas uvjerava u svašta. Opet ste postali igračka u tuđim rukama.   

Zdravlje Izbjegavajte destruktivne misli. Ovaj svijet je (još uvijek) prekrasno mjesto za život. Sami sebi stvarajte sretniju sudbinu. Radost ozdravljuje.   

