Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 09. 2025.
Ljubav Nakon višednevnog razdoblja šutnje, iznova ste progovorili. Sami ste sebe opsjedali lošim mislima, i komunikacija s vama bila je nemoguća misija.
Posao Imate veliku moć uvjeravanja, i to vam je od pomoći u poslovnom kontekstu življenja. Izbjegavajte laži i manipulacije, jer vam nisu potrebne.
Zdravlje U dodiru ste s kreativnim kozmičkim silama, i u vama se rađa nova mudrost življenja. Uz preobražaj mišljenja otkrivate nove horizonte spoznaje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEĆEMO VAS ZABORAVITI /
U Hrvatskoj živi 50.000 ljudi oboljelih od demencije: 'Ako izgubimo sjećanje, izgubili smo sebe'
NAPOKON KRAJ? /
Politico objavio možda i najbolju vijest! Mojmira: 'Što reći nego aleluja?'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 09. 2025.