Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 09. 2025.

Ljubav Nakon višednevnog razdoblja šutnje, iznova ste progovorili. Sami ste sebe opsjedali lošim mislima, i komunikacija s vama bila je nemoguća misija.

Posao Imate veliku moć uvjeravanja, i to vam je od pomoći u poslovnom kontekstu življenja. Izbjegavajte laži i manipulacije, jer vam nisu potrebne.

Zdravlje U dodiru ste s kreativnim kozmičkim silama, i u vama se rađa nova mudrost življenja. Uz preobražaj mišljenja otkrivate nove horizonte spoznaje.

