Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 09. 2025.

Ljubav Mentalno ste se stabilizirali, ali ne i emocionalno. Ipak, stižu vam bolji dani. Ako ste roditelj, vaše dijete će vam otkriti jednu svoju veliku tajnu.

Posao Popravljate ocjene iz matematike. Sve bolje zbrajate i oduzimate. Više niste prezaduženi. Posudit ćete novac ako vas netko zamoli za pomoć.

Zdravlje Zdravi ste. Ništa vas ne boli, ali vi i dalje uredno izmišljate navodne tegobe. Ako ste već jako dugo na bolovanju, dosta vam je, želite raditi.

