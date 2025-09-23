Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 09. 2025.
Ljubav Mentalno ste se stabilizirali, ali ne i emocionalno. Ipak, stižu vam bolji dani. Ako ste roditelj, vaše dijete će vam otkriti jednu svoju veliku tajnu.
Posao Popravljate ocjene iz matematike. Sve bolje zbrajate i oduzimate. Više niste prezaduženi. Posudit ćete novac ako vas netko zamoli za pomoć.
Zdravlje Zdravi ste. Ništa vas ne boli, ali vi i dalje uredno izmišljate navodne tegobe. Ako ste već jako dugo na bolovanju, dosta vam je, želite raditi.
