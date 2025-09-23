Dnevni horoskop, Vodenjak, 23. 09. 2025.

Ljubav Grizete se u sebi, i to skrivate od vaših najbližih. Samokontrola više nije vaša jača strana. Ako ste bijesni na sve, morate se reprogramirati u glavi.

Posao Iscrpljuje vas borba za poslovnu moć i prevlast. Destruktivnim ponašanjem stvarate sebi neprijatelje. Možda ostanete sami protiv svih.

Zdravlje Niste u mentalnoj ravnoteži, i prijete vam brojne opasnosti. Ako vas nije zadesila prehlada, možda danas ili sutra osjetite prve simptome.

