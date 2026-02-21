Trese se Iran! Glasna tutnjava i snažno podrhtavanje uznemirilo sjevernu obalu

Potres magnitude 4,5 stupnjeva po Richteru zatresao je u subotu ujutro sjevernu obalu Irana.

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, odnosno 48 kilometara istočno od Rashta i osam kilometara sjeverozapadno od Langarūda, objavio je EMSC.

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 6.09 sati po hrvatskom vremenu (odnosno 5.09 po iranskom).

"Sve se treslo", napisao je na stranici EMSC-a jedan Iranac koji živi 68 kilometara od epicentra.

Po svjedočenju drugoga, potres je trajao otprilike pet sekundi, a bio je popraćeno glasnom tutnjavom. "Probudio sam se uz podrhtavanje", dodao je.

