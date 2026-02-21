FREEMAIL
DRAMATIČNO BUĐENJE /

Trese se Iran! Glasna tutnjava i snažno podrhtavanje uznemirilo sjevernu obalu

Trese se Iran! Glasna tutnjava i snažno podrhtavanje uznemirilo sjevernu obalu
Foto: EMSC

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 6.09 sati po hrvatskom vremenu

21.2.2026.
9:03
Dunja Stanković
EMSC
Potres magnitude 4,5 stupnjeva po Richteru zatresao je u subotu ujutro sjevernu obalu Irana. 

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, odnosno 48 kilometara istočno od Rashta i osam kilometara sjeverozapadno od Langarūda, objavio je EMSC. 

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 6.09 sati po hrvatskom vremenu (odnosno 5.09 po iranskom).

"Sve se treslo", napisao je na stranici EMSC-a jedan Iranac koji živi 68 kilometara od epicentra. 

Po svjedočenju drugoga, potres je trajao otprilike pet sekundi, a bio je popraćeno glasnom tutnjavom. "Probudio sam se uz podrhtavanje", dodao je. 

