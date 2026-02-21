Bivša zvijezda Dinama pod paljbom u Turskoj: Petković ima isti problem kao i u Zagrebu

Bruno Petković našao se pod salvom kritika u Turskoj. Iako je hrvatski napadač odlično krenuo u svoju tursku avanturu, zabivši četiri pogotka u prvih osam utakmica, posljednji put je poentirao 18. siječnja.

Time je stao na šest pogodaka i jednu asistenciju u 19 utakmica, a navijači Kocaelispora mu zamjeraju ono što je često znao biti problem u Zagrebu.

Naime, turski navijači smatraju kako je Petković nevjerojatan igrač, ali kada on to želi biti. Kada ne želi ili kada mu se ne da, Petković čini više štete nego koristi - to je stav navijača Kocaelispora. Tako je sportski novinar regionalnog portala La Golfo Medya Muhammet Can Görücü napisao kako ne želi vidjeti Petkovića na terenu dok ne poradi na stavu ili dok drugi ne dobiju priliku.

A u komentarima je dobio brojne povratne informacije. Većina ljudi slaže se s njim. "Neka Petković i Kovun već jednom odu, dosta je bilo!", "Petković nije napadač za ovu momčad.", "Petković samo priča, a na terenu ništa konkretno ne radi" i "Govoreći o Petkoviću - brate, barem pucaj, dodaj, napravi nešto...", samo su neki od komentara.

Ima i onih nešto pozitivnijih koji smatraju da "momčad nije dovoljno podređena bivšem napadaču Dinama", no oni su u manjini. Ono što može obradovati Petkovića jest da, znajući turske nogometne fanove, jednim golom opet može postati "kralj".

Kim ne derse desin, ben diğer performansları Petkovic kadar görene dek Petkovic izlemek istemiyorum. Yeter.



Kalitesine kimse bir şey demiyor ama bazen olmayınca olmaz. Veya olması için beklemesi gerekebilir. pic.twitter.com/dfX7hYm5zZ — Muhammet Can Görücü (@muhammetcgg) February 20, 2026

