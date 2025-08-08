Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 08. 2025.
Ljubav Osjećate sigurnost u nepromjenjivim i predvidljivim situacijama. Jak naglasak na ekscentričnosti smeta vašem emocionalnom izražavanju.  

Posao Skloni ste se tvrdoglavo zakvačiti oko svakog pitanja, ne dajući drugima ustupke. Ideje izražavate na disciplinirani i vrlo odlučan način.  

Zdravlje Krajnje ste osjetljivi na raspoloženja i emocionalne reakcije ljudi koji vas okružuju. Često ste bespomoćni u vezi s vlastitim raspoloženjima.  

