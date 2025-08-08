Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 08. 2025.

Ljubav Šutite, a vaša šutnja puno toga govori. Čujete neizgovoreno. Vaša intuicija funkcionira izvrsno, ali i dalje se odbijate otvoriti okolnom svijetu.

Posao Kad radite na onome što vas stvarno zanima, postižete dobre rezultate, vrlo ste energični i ambiciozni. Nemilosrdno uzvraćate udarce!

Zdravlje Rijetko razotkrivate što se događa u vama i ljudi vas teško upoznaju. Za mnoge ste zatvorena knjiga. Muči vas osjećaj usamljenosti.

