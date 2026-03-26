Miodrag Dragičević: Balkanski 'Scarface' kojeg gledamo u kontroverznoj seriji 'Apsolutnih 100'

Iako ga publika prepoznaje po upečatljivim ulogama u popularnim kriminalističkim serijalima, njegov put do zvijezda bio je neočekivan, a privatni život ispunjen detaljima koji ga čine jednako zanimljivim i izvan scene.

Od košarkaškog terena do kazališnih dasaka

Rođen 1994. u Beogradu, Dragičević je odrastao uz stariju sestru, također poznatu glumicu Tamaru Dragičević. Prije nego što je otkrio strast prema glumi, njegova velika ljubav bila je košarka. Ozbiljnu sportsku karijeru prekinula je mononukleoza, usmjerivši ga prema Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gdje je diplomirao u klasi profesorice Biljane Mašić.

Sestra mu je, kako često ističe, bila velika podrška, no Miodrag se od početka trudio izgraditi vlastito ime. Odmah nakon diplome, 2018. godine postao je stalni član ansambla prestižnog Jugoslovenskog dramskog kazališta, gdje je ostvario niz zapaženih uloga.

Uloge koje su ga definirale

Iako je u kazalištu izgradio čvrste temelje, široj publici postao je poznat zahvaljujući televiziji. Debitantska uloga Žike Kurjaka u seriji 'Čizmaši' donijela mu je prva priznanja i otvorila vrata za brojne projekte. Uslijedila je uloga košarkaša Luke u popularnoj seriji 'Žigosani u reketu', koja mu je bila posebno draga zbog sportske prošlosti, te uloga liječnika Nikole Ristića u 'Urgentnom centru'.

Njegova sposobnost transformacije došla je do izražaja u kriminalističkim dramama koje su osvojile regiju. Manjim, ali pamtljivim ulogama u serijalima 'Ubice mog oca' i 'Južni vetar' učvrstio je svoj status jednog od najtraženijih glumaca, a taj niz nastavio je projektima kao što su 'Deca zla' i 'Bunar' i 'Apsolutnih 100'.

Lice s ožiljkom i buran privatni život

Njegov zaštitni znak je upečatljiv ožiljak ispod lijevog oka. Nije riječ o filmskoj masci, već o uspomeni iz djetinjstva, kada je nakon pada u vrtiću i nekoliko operacija dobio 'pečat' koji mu, kako sam kaže, daje specifičan izgled na ekranu.

Privatni život također je privlačio medijsku pažnju. U listopadu 2021. godine oženio se kolegicom Oliverom Bacić, a par je uskoro dobio kćer Vasiliju. Ipak, nakon gotovo pet godina zajedničkog života, mediji su izvijestili o njihovom sporazumnom razvodu. Ironično, nedugo prije toga Dragičević je u intervjuima kritizirao 'moderni trend' lakog odustajanja od braka, naglašavajući važnost tolerancije.

Unatoč privatnim izazovima, Miodrag Dragičević nastavlja graditi impresivnu karijeru, dokazujući da su talent i predanost radu njegov najjači adut.