Oteti psi pobjegli kriminalcima te se sretno vratili kućama: Prehodali su 17 kilometara!

Priča koja zvuči kao scenarij iz filma stiže nam iz sjeveroistočne Kine, gdje je sedam kućnih ljubimaca osvojilo srca milijuna ljudi nakon što su zajedno prehodali više od 17 kilometara kako bi se vratili kućama iz zatočeništva.

Sve je počelo sredinom ožujka, kada je korisnik društvenih mreža prezimena Lu u blizini Changchuna ugledao je vrlo neobičan prizor: sedam pasa različitih pasmina - uključujući zlatnog retrivera, labradora, njemačkoga ovčara i pekinezera - kako odlučno koračaju uz rub prometne ceste.

Ono što je posebno privuklo pažnju bila je njihova organiziranost. "Izgledali su kao družina u nevolji te su se kretali usklađeno, nimalo kao lutalice", izjavio je Lu za lokalne medije.

Na čelu kolone bio je maleni korgi, kasnije identificiran kao Dapang ili "Debeljko", koji se neprestano osvrtao kako bi provjerio jesu li svi na broju.

Čopor je, prema svjedočenjima, formirao zaštitni krug oko njemačkog ovčara koji je izgledao ozlijeđeno.

Lu je tom prigodom bezuspješno pokušao dozvati pse na sigurno te je po dolasku kući objavio video na popularnoj platformi Douyin u kojem je pozvao lokalne službe da životinjama pruže pomoć.

Nije ni slutio da će njegova snimka u samo nekoliko dana prikupiti više od 230 milijuna pregleda i pokrenuti jednu od najdirljivijih priča godine.

Kako se snimka širila, tako je rasla i zabrinutost za sudbinu pasa, osobito jer su se noćne temperature u provinciji Jilin padale ispod nule.

"Ujutro, 18. ožujka, probudila sam se i vidjela da pada snijeg. Bilo me strah da psi nisu ništa jeli i pili. Zato sam posudila dron i krenula u potragu", ispričala je volonterka lokalnog centra za spašavanje pasa Tong Tong, čiji su napori ubrzo su urodili plodom.

Već sutradan stigla je vijest kojoj su se svi nadali, da su se svi psi sigurno vratili kućama.

Ispostavilo se da pripadaju trima različitim obiteljima iz istog sela i da su dobri prijatelji koji se često zajedno igraju. Dapang je prvi stigao do praga svoje vlasnice, a ubrzo su pronađeni i ostali članovi družine.

Dok je sretan kraj priče dirnuo mnoge, ostalo je otvoreno pitanje kako su se psi uopće našli 17 kilometara od kuće?

Prema jednoj od najraširenijih teorija, koju su ovih dana prenijeli i brojni svjetski mediji, čini se da su životinje ukrali trgovci psećim mesom te da su uspjeli pobjeći iz kamiona u vožnji.