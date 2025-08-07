Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 08. 2025.

Škorpion /

Ljubav Izolirali ste se od svijeta. Frustriraju vas kontakti s drugima. Morate uskladiti sebe u sebi, prije nego se veselo i lepršavo pojavite u javnosti.    

Posao Imate iznenadne uvide i otkrića, ali ne završavate do kraja to što ste započeli. Jako ste napeti, puni ste sebe i skačete s jedne stvari na drugu.  

Zdravlje Još se oporavljate od loših utjecaja. Stvari su kulminirale. Ono što se moralo dogoditi, dogodilo se. Iz dana u dan osjećati ćete se sve bolje.   

