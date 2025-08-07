Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 08. 2025.
Ljubav Izolirali ste se od svijeta. Frustriraju vas kontakti s drugima. Morate uskladiti sebe u sebi, prije nego se veselo i lepršavo pojavite u javnosti.
Posao Imate iznenadne uvide i otkrića, ali ne završavate do kraja to što ste započeli. Jako ste napeti, puni ste sebe i skačete s jedne stvari na drugu.
Zdravlje Još se oporavljate od loših utjecaja. Stvari su kulminirale. Ono što se moralo dogoditi, dogodilo se. Iz dana u dan osjećati ćete se sve bolje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZAVIRILI SMO U NJU /
Hrvatski Indiana Jones prvi je influencer na svijetu, a njegova knjiga je u RTL Direktu
KRAĆI RADNI TJEDAN /
Smjena od 6 sati ili slobodan petak, ali ima caka! Bili smo u Deželi i doznali sve o novoj ideji
RAZOČARANI UPRAVLJANJEM /
Splićani su bijesni: Prijete novim prosvjedom ako brod s azbestom ne napusti luku
VRIJEME CURI /
Očajnički vapaj znanstvenika: 'Nestaje veliki Koraljni greben! Jedna stvar je ključna'
POSLJEDNJI POKUŠAJ /
Istječe vrijeme za dogovor: Hoće li Putin popustiti pred Trumpovim ultimatumom?
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 08. 2025.