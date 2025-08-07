Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 08. 2025.

Ljubav Izolirali ste se od svijeta. Frustriraju vas kontakti s drugima. Morate uskladiti sebe u sebi, prije nego se veselo i lepršavo pojavite u javnosti.

Posao Imate iznenadne uvide i otkrića, ali ne završavate do kraja to što ste započeli. Jako ste napeti, puni ste sebe i skačete s jedne stvari na drugu.

Zdravlje Još se oporavljate od loših utjecaja. Stvari su kulminirale. Ono što se moralo dogoditi, dogodilo se. Iz dana u dan osjećati ćete se sve bolje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn