Dnevni horoskop, Ribe, 08. 08. 2025.

Ljubav Vaša emocionalna ravnoteža vrlo lako se poremeti. Možda se iznenada zaželite slobode i avanture, i otplutate u nepoznatom pravcu.

Posao Došli ste u situaciju u kojoj morate svladati određene prepreke ili poduzeti radikalne promjene. Linija manjeg otpora više vam ne pomaže.

Zdravlje Vanjske borbe su samo odraz unutrašnjih. Kroz sukobe ispod površine, posebno s ljudima od autoriteta, bit ćete prisiljeni mijenjati sebe.

