Dnevni horoskop, Ribe, 08. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 08. 2025.
Ljubav Vaša emocionalna ravnoteža vrlo lako se poremeti. Možda se iznenada zaželite slobode i avanture, i otplutate u nepoznatom pravcu.  

Posao Došli ste u situaciju u kojoj morate svladati određene prepreke ili poduzeti radikalne promjene. Linija manjeg otpora više vam ne pomaže.  

Zdravlje Vanjske borbe su samo odraz unutrašnjih. Kroz sukobe ispod površine, posebno s ljudima od autoriteta, bit ćete prisiljeni mijenjati sebe.   

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 08. 2025.