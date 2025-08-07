Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 07. 08. 2025.

Ljubav Osjetljivi ste prema vanjskom svijetu, posebno u društvenim kontaktima, pa se rado skrivate iza maske hladnoće i neosjetljivosti.  

Posao Osjećate potrebu da dobro radite, kako biste nadvladali osjećaje manje vrijednosti i kako biste pokazali okolnom svijetu da ste od koristi.   

Zdravlje Zbog osjećaja da ste usamljeni i da vas nitko ne razumije, postajete mrzovoljni i izolirani. Umjesto pesimizma, slobodno se okrenite optimizmu.   

