Dnevni horoskop, Lav, 08. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 08. 08. 2025.
Ljubav Važno vam je da ste primijećeni, i kada niste, nesretni ste. Ako iznova postanete pitomi i darežljivi, ljudi oko vas početi će vas više voljeti i cijeniti.  

Posao Žudeći za slavom i uspjehom drugima ste naporni, odbijate popustiti i kod najmanjeg detalja. Teško vam je procijeniti vašu silovitu nametljivost.  

Zdravlje Besciljno buntovništvo nije nešto što će vas učiniti sretnim i zdravim. Previše borbene osobine usporavaju vam postizanje sigurnosti.  

