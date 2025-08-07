Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 08. 2025.

Ljubav Završava vaše burno i olujno ljubavno razdoblje. Određene stvari i situacije dotjerali ste do samoga kraja, i sada imate upravo to što imate.  

Posao Forsirate stvari i ne treba vas čuditi kad vam se ljudi svim silama suprotstave u pokušaju da vas zaustave. Sami sebe dovodite u teške situacije.  

Zdravlje Način na koji sagledavate sebe nije u skladu s načinom na koji definirate svoj identitet. Možete uzrokovati raskide zbog nepromišljenosti.

