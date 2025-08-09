Dnevni horoskop, Blizanci, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Drugi vas mogu smatrati otvorenijima i ljubaznijima nego što jeste. Upravo iz tog razloga privlačite osobe koje žele od vas izvući neku korist.

Posao Sposobni ste preuzeti uzde u vlastite ruke i to bez borbe. Znate kako izbjeći poticanje opozicije. Radite svoj posao i ne miješate se u tuđe stvari.

Zdravlje Vaš unutarnji konflikt ne jenjava. U ratu ste sami sa sobom, iako vam se to na prvi pogled ne vidi na licu. Pesimizam vam stvara smetnje.

Snovi i vizije Uspjeh vam ništa ne koristi ako istovremeno ne uviđate ono što imate. Zbog toga niste zadovoljni. Najveći uspjeh jest, postići zadovoljstvo, biti zadovoljan!

