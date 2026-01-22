FREEMAIL
Guverner Kalifornije oštro kritizirao Trumpa: 'Naša je zemlja postala neprepoznatljiva u kratkom razdoblju'

Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Demokratski guverner, žestok i redovit kritičar republikanskog predsjednika, usporedio je Donalda Trumpa s 'invazivnom vrstom'

22.1.2026.
11:54
Hina
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom, osudio je u četvrtak administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog uništavanja savezništava nastalih krajem Drugoga svjetskog rata, u govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

"Nije zanemarivo uništiti više od 80 godina savezništva. Potrebna su desetljeća i desetljeća da se izgrade povjerenje, organizacije i arhitektura na kojima sve to počiva. Ponekad je dovoljno samo nekoliko tjedana, objava na Twitteru, sati ili minuta da se to uništi", rekao je guverner Kalifornije.

"Uništavanje nije snaga. Trumpova administracija je slabost prerušena u snagu", naglasio je demokratski političar koji bi mogao biti kandidat za Bijelu kuću 2028. godine.

'Trump namiriše slabost'

Donald Trump je u srijedu u Davosu održao agresivan govor prema Europljanima, a nakon toga je učinio spektakularan preokret u vezi s Grenlandom najavivši nacrt dogovora s NATO-om o otoku koji priželjkuje.

Demokratski guverner, žestok i redovit kritičar republikanskog predsjednika, usporedio je Donalda Trumpa s "invazivnom vrstom" u američkom političkom životu.

"Mogli bismo izgubiti našu Republiku kakvu poznajemo", upozorio je. "Naša je zemlja postala neprepoznatljiva u razdoblju od nekoliko mjeseci. To je crveni alarm, bljeskajuće crveno svjetlo u Sjedinjenim Državama", rekao je.

Donald Trump "namiriše slabost kao nitko drugi. To je njegova velika snaga, to je njegov talent", ocijenio je Gavin Newsom i pozvao na uzvraćanje udaraca republikanskom predsjedniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'

Donald TrumpDavosSvjetski Gospodarski ForumGavin Newsom
