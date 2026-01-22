FREEMAIL
ODLUKA JE PALA /

Teodora je trudna? Katarina i Zora napuštaju Vrilo?

Teodora je trudna? Katarina i Zora napuštaju Vrilo?
Foto: Rtl

U kavanu dolazi mlada žena i traži Krstu, govoreći da mu je zaručnica. Domazet se nalazi s Vukasima, a u štali mu Čavka odmah prijeti pištoljem. Uskoro im Domazet otkriva da ima skriveno oružje

22.1.2026.
12:10
Hot.hr
Rtl
Teodora se vraća kući nakon teškog razgovora s Jakovom, a Ivica shvaća da nije sve u redu. Čavka poručuje Domazetu da dođe kod Ante Vukasa na dogovor, a Rajka stiže kod Kate u posjetu i otkriva joj da zna sve o Divni i Ivici te Katinoj ljubavnoj priči s Jakovom. Zora osjeća veliku grižnju savjesti i ne želi se družiti sa Cvitom. Primjećuje da je i Nikola u čudnom raspoloženju, no ne sluti što se dogodilo.

Katarina kaže Zori da je donijela odluku - sve prodati i napustiti Vrilo! Iako tužna, Zora kaže da odlazi s njom.

Teodora je trudna? Katarina i Zora napuštaju Vrilo?
Foto: Rtl

Jakov je utučen zbog svega što se događa, a Domazet je u pijanstvu iskren prema Badurini pa mu kaže da je najbolji čovjek kojeg je u životu sreo. Teodora se ne osjeća dobro, pada u nesvijest, a Ivica je u panici pa šalje Jakova po babu Ljubu. Teodora je trudna?

Teodora je trudna? Katarina i Zora napuštaju Vrilo?
Foto: Rtl

U kavanu dolazi mlada žena i traži Krstu, govoreći da mu je zaručnica. Domazet se nalazi s Vukasima, a u štali mu Čavka odmah prijeti pištoljem. Uskoro im Domazet otkriva da ima skriveno oružje.

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'

Sjene ProšlostiRtlSerija
ODLUKA JE PALA /
Teodora je trudna? Katarina i Zora napuštaju Vrilo?