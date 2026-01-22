Zekanović se oglasio nakon drame: 'Žika voajer koristi udbaške metode! Ako si snimio moju kćer...'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) u četvrtak je govorio o incidentu koji je u srijedu u sabornici izbio između njega i zastupnika Marina Živkovića iz stranke Možemo!.

"Kolega Živković ili 'Žika voajer', Možemovac, po najboljim manirima stranke Možemo!, koja inače njeguje jugoslavenstvo i sve udbaške metode prisluškivanja, vjerojatno je, ne prvi put, snimao tuđe sadržaje na mobitelu. Virio je u nečiji poštanski sandučić, nečiju privatnost, možda i u intimu", započeo je Zekanović.

"To je ono što možemovci rade. Upozoravam sve - kad ste s Možemovcima u društvu sakrijte mobitele, a kad ste kod kuće, zatvarajte škure, spuštajte rolete jer vas Možemovci mogu snimati i prisluškivati. To je obrazac njihovog ponašanja. To što je kolega Živković radio, vjerojatno ne prvi put, je nešto nedopustivo, čak i kažnjivo i utuživo. Bit će još takvih informacija o metodama kojima se Možemo! služi. To su tipične udbaške, jugoslavenske metode", dodaje Zekanović.

'Ako je snimio kako moja kći isprobava haljinu...'

Na pitanje novinara kako komentira činjenicu da Možemo! tvrdi da je gledao neprimjeren sadržaj, Zekanović odgovara: "Pazite sada ovo - Žika voajer će procijeniti što sam ja gledao i što je prikladno ili neprikladno u mojem mobitelu. Konkretno - Žika voajeru, ako si slučajno, a u to vrijeme dopisivao sam se u obiteljskoj grupi sa svojom djecom i suprugom, snimio moju kćer kako isprobava maturalnu haljinu, molim te, izbriši te slike. Ovo je jako ozbiljno. To su najgore udbaške metode, najgore. Moj sadržaj nikoga se ne tiče, ni Žike voajera, niti ikoga. To je moj sadržaj, moja intima, moja privatnost".

Ocjenjuje da Možemo! taj obrazac ponašanja želi uvesti u Republiku Hrvatsku. "Oni će vam određivati što se smije, a što ne smije, kao nekad u Jugoslaviji. To je jednostavno dno dna", govori Zekanović koji smatra da je njegova reakcija, koliko god su riječi bile neprimjerene, bila opravdana jer se radi o njegovoj privatnosti, mobitelu i obitelji.

"Nije to prvi put da to oni rade. Uskoro će izaći još toga - čuvajte vaše mobitele, zatvarajte škure, spuštajte rolete. Ovo je jako ozbiljno. Oni su tobože napredni umjerenjaci, progresivci, a službe se udbaškim metodama koje su se koristile u Jugoslaviji", ponavlja Zekanović još jednom.

Ispričao se javnosti

"Ispričavam se hrvatskoj javnosti zbog riječi, ali to nije poanta priče. Poanta je ovo drugo. Gdje je kraj? Hoćemo li svi morati skrivati mobitele i spuštati zastore da nas netko ne snima", nastavlja Zekanović.

Na pitanje reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić je li istina da je prijetio da će "klepnuti Živkovića", Zekanović kaže: "U afektu čovjek kaže svašta što ne bi trebao. Međutim, mislim da će svi razumjeti ako se nekome dira najdublja intima, potencijalno i njegova obitelj, da reakcije mogu biti neprimjerene".

Što se dogodilo?

Podsjetimo, drama u sabornici počela je u srijedu poslijepodne nakon što je Mostov zastupnik Marin Miletić primijetio da Živković mobitelom snima sadržaj Zekanovićevog mobitela.

"Rigidna ljevica zgraža se kad Trump dila poruke, privatnu korespondenciju, a oni imaju obraza drugome škiljiti u njihov poštanski sandučić i otvarati poštu", poručio je Zekanović nakon što ga je Miletić upozorio. "To je dno dna, da ti netko viri u spavaću sobu. Mogao sam imati potpunu privatnu korespondenciju sa suprugom, intimnu, na primjer, i onda neki gov***i s ljevice snimaju privatnu korespondenciju. Je l' vas sram? Je l' vas sram?", nastavio je zastupnik HDS-a.

Potom je ustao sa svojeg mjesta, prišao Živkovićevoj klupi, odmjeravao ga i s njim počeo verbalnu raspravu nakon koje je napustio dvoranu. U razgovoru za RTL Danas Zekanović je poručio da žali zbog rječnika koji je koristio, ali ističe da je nedopustivo što mu je zastupnik Živković snimao privatni sadržaj mobitela.

POGLEDAJTE VIDEO: Zekanović se oglasio nakon incidenta u Saboru, evo kako nam je objasnio sve