Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 08. 2025.

Ljubav Vaš osjećaj sigurnosti može biti umanjen jer je vaša emocionalna energija raspršena u raznim smjerovima. Želite se negdje s nekim skrasiti.

Posao Postali ste pesimist koji nema volje i razumijevanja za ljepše strane života. Vašim objašnjenjima nedostaje jasnoće. Sve ste krivo povezali.

Zdravlje Osjećaj odgovornosti koji vas opterećuje i fizički je izražen, u pognutom držanju, kao da ste doslovno opterećeni težinom bremena.

